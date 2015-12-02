Тема: Оптимальный объем книги в целом, оптимальный объем и количество фрагментов

Еще один вопрос, точнее группа связанных вопросов, так или иначе затрагивавшийся в других темах, но скорее "по касательной", это вопросы оптимального объема выкладываемых на ресурсе произведений в целом и соответственно объема и количества их отдельных фрагментов. Естественно, речь идет только о наиболее распространенной и востребованной ситуации "одно произведение - одна книга", т.е. о том, что можно назвать романом или же в некоторых случаях писательской "скромности" повестью. Никак не обижая авторов малых форм, следует констатировать, что и в бумажном и в электронном виде рассказы, эссе или стихи гораздо менее востребованы, хотя и имеют своего читателя, что само по себе замечательно.
Хотелось бы узнать максимально широкое мнение по данной теме как писателей, так и, конечно же, читателей. Возможно, стоит провести в том или ином виде опрос или опросы. В любом случае некоторая формализация взглядов писателей и спроса читателей помогла бы авторам в работе над их произведениями.
Итак.
(Заранее прошу извинить за некоторый "инженерный" академизм)
По части общего объема произведений, как единичных, так и сериальных, можно выделить три ключевых "взгляда на проблему":
1) с точки зрения литературной техники;
2) с точки зрения издания, распространения и чтения бумажной книги;
3) с точки зрения выкладки, распространения и чтения электронной книги, в первую очередь, конечно, на площадке Ц.
По части литературной техники ситуация выглядит наиболее размытой и в большей степени зависящей от "творческой кухни" конкретного автора, однако и здесь есть определенные закономерности. Если отталкиваться от классической схемы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и постпозиция, при этом иметь в виду что все это должно, как правило, содержать еще и хотя бы двух-трех некартонных основных героев (например ГГ, его подруга и антагонист/злодей), а также содержать достаточно развернутые описания самих героев и окружающего их и постоянно меняющегося мира, то можно говорить, что даже их минимальный объем вряд ли составляет менее 7 - 8 авторских листов или 280 000 - 320 000 знаков с пробелами (или же столько же байтов в формате txt). При этом такой текст будет во многом "пунктирным" и схематичным, если Вы, конечно, не Чехов или О'Генри, т.е. мастер коротких форм.
С другой стороны если Ваше произведение окажется слишком объемным, то велика вероятность общей затянутости и как следствие снижения читательского интереса, лучше сделать серию из нескольких книг, каждая со своим циклом от экспозиции/завязки до развязки/постпозиции. Впрочем, в части литтехники верхний предел все же более широк, но, как правило, речь идет не боле чем о 25 - 40 а.л. или же 1 000 000 - 1 600 000 знаках. Но в большинстве случаев на текущий момент оптимальным для раскрытия характеров и развития сюжета считается объем порядка 15 - 20 а.л. или 600 000 - 800 000 знаков.
В принципе если проанализировать в массиве типичный объем текстов, выложенных на СИ и аналогичных площадках, т.е. до их редактирования с учетом требований издателей, то именно в этих трех группах (300 – 400 тысяч, 500 – 800 тысяч и миллион± знаков) и окажется большинство текстов.
С точки зрения бумажной книги диспозиция следующая: издатели предпочитают книги вполне конкретного объема 10 - 15 а.л. или 400 000 - 600 000 знаков, поскольку в этом случае, используя наиболее распространенный сегодня формат 84х108/32 в твердом переплете и удобный для чтения 10-й кегль таймсоподобной гарнитуры с умеренным межстрочным интервалом, книга будет воспринята читателем как достаточно объемная для уплачиваемых за нее денег, но при этом у издателя не возникает лишних расходов на бумагу, печать логистику "излишне толстых" по их мнению книг (вот так вот все, к сожалению, банально).
Справедливости ради, надо отметить, что слишком толстые или существенно больших форматов книги читателю уже элементарно сложно становится читать, так что для художественной литературы, как правило, максимальным из удобных является чуть больший и исторически базовый для книг формат 60х90/16, а максимальная "толщина" книги не более 600-700 стр., да и то это уже довольно тяжелая для рук книга. Упомянутые же типовые 10 - 15 а.л. как правило, «подгоняются» с помощью ширины полосы, кегля и межстрочного интервала на 320 - 384 стр. или 10 - 12 печатных тетрадей по 32 полосы.
С точки же зрения электронных книг ситуация выглядит несколько иначе. Малые по объему вещи не слишком котируются у читателей, зато у самых популярных авторов есть примеры вещей по два и более миллиона знаков. Тут во весь рост встает вопрос об оптимальном объеме и количестве фрагментов при выкладке подобных "сверхмиллионников", поскольку в массе имеется элементарное непонимание читателями соотношения объема/стоимости книги, т.е. читая такое произведение по объему соответствующее двум-трем и более бумажным книгам, читатель почему-то его стоимость соотносит именно с одной бумажной книгой.
По части же оптимального объема фрагментов, исходя из накопившегося опыта работы Ц, ситуация ИМХО выглядит следующим образом. Хотя минимальным объемом фрагмента исходя из потребностей авторов поэзии и рассказов в итоге осталось примерно 10 000 знаков, однако на практике даже одно время веденный минимальный объем в 80 местных страниц, т.е. примерно 25 000 знаков, воспринимается читательской аудиторией как очевидно недостаточный.
Судя по отзывам, да и собственным ощущениям, уже как читателя, фрагменты по объему меньше чем 100 - 120 местных страниц выглядят как изощренное "издевательство" над мгновенно его проглатывающим читателем и откровенное крохоборство писателя. Фрагменты в диапазоне 130 - 180 местных страниц воспринимаются читателями как вполне вменяемые, да и писателями как реально пишущиеся в разумный срок. А фрагменты 200+ и более местных страниц воспринимаются читателем уже в диапазоне от понимания благородной благотворительности писателя до сомнений в качестве текста под девизом "а что так дешево?". При этом за редким исключением подобные по размеру фрагменты писатель может реально регулярно выкладывать (например, один-два раза в неделю) только если текст написан заранее и к выкладке в лучшем случае еще раз редактируется. У редких же авторов, способных писать быстрее, качество текста при этом все же несколько падает, хотя и может оставаться вполне читабельным.
По части же оптимального количества фрагментов в одном произведении ситуация ИМХО выглядит следующим образом: с учетом выше упомянутого "нежелания" читателей соотносить объем произведения с его итоговой ценой общее количество "нормально" воспринимаемых читателями фрагментов в самом грубом приближении составляет, по-видимому, вилку в 15 - 25 фрагментов. Меньшее количество оных вне зависимости от их объема воспринимается как "несерьезное" или как выше упоминалось "подозрительное", большее количество многими читателями воспринимается уже как неприкрытое "жлобство" авторов. Хотя, справедливости ради, даже 250 рублей за книгу это сегодня уже нижний предел стоимости не самой лучшей по качеству бумажной книги.
Таким образом, взяв полученные вилки по объему и количеству фрагментов, мы при перекрестном усреднении по крайним значением получим оптимальный объем электронной книги в целом порядка 2 700 - 3 500 местных страниц или с учетом оценки в 25 000 знаков на 80 местных станиц порядка 850 - 1 100 000 знаков, что уже несколько больше типовых требований к бумажной книге, а следовательно при прямом "переносе" электронной книги в бумагу будет приводить к "излишнему" с точки зрения издателей объему для одной книги и недостаточному для двух (при условии, что текст вообще можно без ущерба для его качества разбить на две отдельных книги, а не на два тома, которые в большинстве случаев будут продаваться еще хуже, чем "толстый" однотомник).
Следовательно, писатель либо исходно должен подгонять максимальный объем одной своей книги под чуть больше чем верхнюю границу требований для бумажных изданий, она же чуть менее чем нижняя граница для электронных изданий (с пониманием, что при грамотной редактуре и верстке книга ужмется до типового бумажного издания) в сочетании с увеличением количества книг в одной серии/цикле; либо заранее быть готовым к существенной авторской правке по части сокращения до одной «нормальной» книги или наоборот увеличения до двух книг; либо же настаивать на своем понимании объема одной книги в случае ее достаточной популярности для увеличения ее себестоимости по отношению к более "тонким" собратьям. Это уже выбор автора, что лучше однозначно сказать сложно, все сильно завит от его языка и популярности у читателей. В конечном итоге действительно популярного автора читатели будут в массе своей читать в любом формате и при любом объеме, хотя и не по любой цене.
Естественно, данный пост не претендует на "непреложную истину", а скорее является поводом для, надеюсь, развернутой и серьезной дискуссии между писателями и читателями в поисках оптимума.
С уважением,
Я.К. (Гость-4320)
П.С. Еще раз прошу извинить за возможно излишний технизм данного примера литературно-прикладной инженерии.
П.П.С. Возможно данную тему было бы целесообразно перенести в четвертый раздел форума в случае его более расширительного понимания и соответственно переименования, например, в "Жанры, форматы, литературная техника".
Собственно об удивительной способности читателей неадекватно оценивать текст в этом посте тоже упоминается. Правда в Вашем случае эффект обратный - по объему судите о содержании. "Пастернака не читал, но осуждаю" тм. Видимо вы привыкли общаться в чате или максимум на развлекательных сайтах где принято писать сугубо коротко и не по делу. Здесь же ИМХО профессиональный форум, основными участниками которого являются люди пишущие. А для содержательного обсуждения приняты несколько иные параметры постов, как по содержанию, так и по объему, тем более для стартового поста в теме. Впрочем если Вам тема не интересна - зачем же ее читать. Вот только не читая поститься не по существу, да еще и переходить на личности, на мой взгляд, несколько за пределами приличного воспитания.
По существу: на лавры писателя я пока и не претендую, хотя различных научно-образовательных, экспертных и прикладных текстов, замечу вполне востребованных их читателями, за свою жизнь только по общему списку написал существенно больше двухсот авторских листов.
И в любом случае просил бы высказываться по теме.
2 Админ
Если это возможно просил бы посты не по существу удалять или переносить в отдельную тему - флудильню.
Всем
Если администрации и старожилам форума представленный пост по своему объему или содержанию кажется противоречащим сложившимся на форуме негласным правилам, то я как новичок на нем просил бы старших товарищей указать на это и обязуюсь учитывать подобное при дальнейшем размещении постов
Гость-4320 Нормальный пост.
Есть пара спорных терминологических моментов, но это как раз в рамках заданной тематики обсуждения.
И одна "технологическая" претензия.
Старт-топик, на мой взгляд, можно было сделать коротким, несколько даже провоцирующим. А потом последовательно выкладывать отдельными абзацами ваше видение вопроса, чтобы далее вести предметную дискуссию по более узким аспектам большой проблемы.
И присоединяюсь к вашей просьбе админам, удалять откровенный флуд, вроде поста Артема.
Вы правы. Старт-топик с "завлекалкой" возможно был бы более уместен. По содержанию - сам пару раз извинился за излишний академизм, поскольку для нескольких отдельных тем все же данные вопросы слишком тесно увязаны меж собой, а для одной темы получилось как-то слишком громоздко. Буду стараться "исправиться" ))
Хотелось бы услышать "пару спорных терминологических моментов" и конечно Ваше мнение по существу.
Ян Кон, просто ваш пост весьма специфичен и не всеми "воспринимается". С моей стороны, если вы собираетесь сменить амплуа, позвольте дать вам совет или может быть пожелание. Смените свой ник на более осмысленный. Так как, например, я когда вижу новое произведение с ником "гость", то даже не обращаю на него внимания.
"о том что можно назвать романом или же в некоторых случаях писательской "скромности" повестью." Есть вполне академические определения терминов "роман" и "повесть". Зачем путать читателя, он и сам успеет запутаться. =))
"(с пониманием, что при грамотной редактуре и верстке книга естественным образом ужмется до типового бумажного издания)" Да вы оптимист. =)) Если верстальщик еще что-то делает для впихивания текста в имеющийся шаблон-макет серийной книги, то вместо литреда у большинства изданий последних лет стоит стыдливая ремарка: "издано в авторской редакции". Максимум, кто еще прикладывает руку тексту, это корректор. Хотя иной раз хочется, чтобы такого "профи" и близко не подпускали к работе над книгой.
Чисто технологический прием уменьшения межбуквенного расстояния современные верстальщики, после кратких двухмесячных курсов, знать не знают. Не подозревая, что сжатие или растягивание данного интервала до +- 8% никак не сказывается на восприятии текста. Зато можно прилично экономить конечный объем "бумаги".
Лучше, на мой взгляд, в дальнейшем оперировать какой-то одной учетной единицей объема текста. Без всяких Кб или Мб. Есть универсальная единица - авторский лист. Каким кеглем, какого шрифта будут потом заливать книгу в шаблон, автора не должно волновать совершенно. Это уже проблема издателя, он же не камикадзе, выпускать книгу, набранную псевдоготикой 8 кеглем на выворотке? =))
К сожалению академическое литературоведение серьезно расходится в понимании даже того являются ли "роман" и "повесть" жанрами или только формами литературного произведения (некоторая дискуссия на эту тему была на нашем форуме некоторое время назад в отдельной теме https://zelluloza.ru/forum/2/2884/). Но в дальнейшем предлагаю просто говорить, например, "произведение большой формы".
Похоже действительно оптимист )) Привык к работе с научной редактурой, и как автор и как редактор, у нас все же немного получше ситуация. Зато тиражи в 10 - 100 экземпляров типичная ситуация )))
Что же касается квалификации, а равно желания качественно работать корректоров и верстальщиков, то это и у нас совсем больная тема, правда и платят им в институтах с академиями сущие гроши.
В части измерения текста, безусловно, есть две основных: единицы авторские листы и знаки (ессно с пробелами), байты привел для авторов и читателей пришедших с СИ и т.п., многие из них привыкли измерять тексты именно в байтах соответствующих файлов.
Про гарнитуру и кегль упомянул для большего понимания связи объема книги в авторских листах и реальных страницах на бумаге.
Если же говорить об авторе, то ИМХО все же надо хотя бы примерно представлять ситуацию с будущим шаблоном верстки. Красоту и читабельность текста никто не отменял, хотя я понимаю, что сегодня авторов и тем более издательств обращающих на это внимание "днем с огнем" не найти. Отсюда и провал с качеством верстки - никому это не надо, а "пипл и так хавает" тм. Впрочем я на этом отнюдь не настаиваю.
Гость-4320 "Отсюда и провал с качеством верстки - никому это не надо, а "пипл и так хавает" тм. Впрочем я на этом отнюдь не настаиваю." Вот как раз настаивать на этом надо. Читателя приучают оплачивать некачественный товар. На приснопамятной ЛитЭре вовсю рекламируют прогу:
"crivener 06 - карточки персонажей
Автор: Болдырева Наталья
Вы закончили сюжетное планирование своей истории и уже представляете себе примерный состав действующих лиц. На этом этапе вы можете создать свою картотеку героев. Когда мы создавали проект по шаблону (Старт проекта), мы выбрали шаблон Novel with Parts."
Так некоторые "авторы" в обсуждениях спят и видят, что настанет время, когда они вносят в шаблон имена персонажей, примерную дату, страну, а все остальное за них пишет робот...
Вот как раз настаивать на этом надо. Читателя приучают оплачивать некачественный товар. Именно поэтому я и поднимаю здесь для обсуждения такие, казалось бы технические, вопросы как объем и оформление книг. Чтобы заново приучить читателя к качественной книге нужно сначала приучить к этому авторов, точнее показать им возможности сделать это без чрезмерных усилий. Так, по сути, я в своей работе много лет использую, а соответственно рекомендую и другим использовать режим черновой верстки. Если сразу писать по сформированному для самого себя шаблону верстки, то меньше зависишь от последующей, зачастую не достаточно качественной, работы издателей, редакторов и верстальщиков. Собственно одна из причин моих постов это желание учесть в своей работе мнение более опытных авторов беллетристики и. конечно же, читателей.
Так некоторые "авторы" в обсуждениях спят и видят, что настанет время, когда они вносят в шаблон имена персонажей, примерную дату, страну, а все остальное за них пишет робот... Мечта о халяве - бессмертна! Впрочем некоторые издающиеся сегодня тексты "проходных" авторов такое ощущение, что так и делались ))
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