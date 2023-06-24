Читать книги онлайн полностью:

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Интригующее начало, с настроением, интересно, чем дело кончиться, покупаю.
Интересно, читаем дальше!
Очень интересное и интригующее начало про нового Русского Богатыря! Повествование простое, легкое, интересное. Заставляет держать в интриге и вызывает желание прочитать дальше
Мне понравилось. Очень атмосферно и многообещающе! Затронуты проблемы подростков и нашего общества, на мой взгляд у данной истории и вообще автора есть будущее. Творите, у вас все прекрасно получается. Желаю успехов.
Добрый день! Закончил публикацию романа «Карибский кризис». Абонемент включает в себя десять фрагментов. Это значительно меньше половины романа, остальное, получается, бесплатно. Приятного чтения!
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606
Два подростка из затерянной в тундре деревушки попадают на секретный подземный объект, оказавшийся по соседству. И обнаруживают, что монстров для ведения био-войны создают не только враги, но и наши. И если монстры, генно-модифицированная помесь человека и осы, хоссы, вырвутся на поверхность, человечеству не поздоровится!
Входит в цикл книг 'Произведения в жанре "классического" сайнс-фикшн.', читать все книги серии
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Жанры: Приключения
, Триллер
, Драма
, Хоррор
, Научная фантастика
, Боевая фантастика
,
место действия: Земля
,
характер или архетип героев: Команда Персонажей
,
интрига и сюжет: Тайна
,
расы: Человек
, Полулюди
,
общее настроение: Страх И Ужас
, Динамическое Напряжение
, Жестокость
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Маленькая книга 0 комментов
607
У Киры Свон была идеальная жизнь, но одна роковая ночь изменила все. Кровь, пот и слезы - вот чего ей стоило продолжать двигаться вперед и строить жизнь для себя и Коди. После многих лет упорного труда кажется, что она наконец-то вернула свою жизнь в нормальное русло. К сожалению, эта идеальная жизнь разбивается на миллион осколков, когда в ее жизнь возвращается Самюэль Брайант. Судьба может быть жестокой сукой.
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Роман, 47 стр.,
1 фрагмент,
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Кира Монро Жестокая судьба читать онлайн, без скачивания.
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608
Крис и Шури находят странную установку в своей школе, которая перемещает их в другую галактику. Они знакомятся с миром убийц и брошенными детьми, похожими на них. Крис и Шури меняются и взрослеют, переосмысляют жизнь, открывая новые стороны и возможности друг друга. Школьникам предстоит узнать тайну нового мира, познать себя и друг друга
[Книга не входит в какую-либо серию]
Книга выставлена в перечисленных ниже жанрах и тэгах. Можно нажать на любой из них, чтобы найти все книги в таком жанре.
Жанры: Подростковая фантастика
, Драма
, Нецензурная лексика
, 16+
, Биопанк
, Подсознание
, Боевая фантастика
, Космическая фантастика
, Любовная фантастика
,
общее настроение: Повседневность
, Любопытство
,
место действия: Дальний Космос
, Другая Планета
, Корабль
, Город
,
интрига и сюжет: Выживание
, Любовь
, Становление героя
, Дружба
,
расы: Человек
,
профессия: Убийца
, Школьник
,
школа или академия: Школа
,
характер или архетип героев: Подростки
Повесть, 52 стр.,
1 фрагмент,
[00ч:00м] [00ч:00м /нед.]
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Обновлена: 11 час. назад
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Мария Волтер История Ничьих читать онлайн, без скачивания.
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609
Мир существует, потому что находится в балансе, и перестанет существовать, если баланс нарушится. Эта книга о мироустройстве и том, что необходима воля разумных существ, чтобы его поддерживать. Этим и занимаются персонажи книги.
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Жанры: Фэнтези
, Метафизика
, Параллельные миры
, Приключение
,
место действия: Земля
, Другой Мир
,
характер или архетип героев: Команда Персонажей
,
интрига и сюжет: Тайна
,
расы: Человек
, Мифические существа
,
профессия: Охранник Или Защитник
, Ведьма Или Ведьмак
,
оборудование: Порталы
, Артефакт
,
общее настроение: Философское
, Оптимизм
,
голосование: Оформлена подписка
Роман, 71 стр.,
1 фрагмент,
[00ч:00м] [00ч:00м /нед.]
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Обновлена: 22 час. назад
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Нина Семенова Лишние миры читать онлайн, без скачивания.
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610
Сборник рассказов "Жизнь" - это 20 рассказов повествующих о различныз сторонах жизни. В этом сборники вы сможете прочесть трагичные, весёлые, грустные, захватывающие и интересные истории из реальной жизни. В каждом из фрагментов вы сможете прочесть 2 расссказа.
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434
Произошло это поздней осенью, меня как раз перевели из одного полка в другой в связи с формированием нового полка в Автономный Палаточный Лагерь, где он и располагался. Именно здесь развернулся данный сюжет. Времени прошло уже прилично, поэтому этот рассказ основан на реальной истории с моими авторскими «вкраплениями», и «пробелами» в памяти.
Что ты предпримешь, когда тебе предлагают закрыть глаза на непотребные твоему взгляду действа? Будешь противостоять? Подчинишься? Или вывернешься как можешь с наименьшими потерями для себя?
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Рассказ, 22 стр.,
1 фрагмент,
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Обновлена: 2 дн. назад
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Читать онлайн Вячеслав Яковлев Каптер
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435
Приквел к "Саге о Форкосиганах" Л. М. Буджолд. Авторских героев нет - события происходят до заселения Барраяра. Хотите узнать, как он был заселён? Откуда взялись форы? Почему так названа столица и из чего был построен императорский дворец? Читайте!
[Книга не входит в какую-либо серию]
Книга выставлена в перечисленных ниже жанрах и тэгах. Можно нажать на любой из них, чтобы найти все книги в таком жанре.
Жанры: Фантастика
, Боевая фантастика
, Космическая фантастика
,
характер или архетип героев: Сильный персонаж
, Обычный Человек
, Обыкновенный Герой
,
место действия: Космос
, Корабль
, Будущее
,
интрига и сюжет: Борьба С Преступностью
, Выживание
,
расы: Человек
,
профессия: Военный
,
общее настроение: Оптимизм
, Динамическое Напряжение
Рассказ, 132 стр.,
1 фрагмент,
[00ч:01м] [00ч:01м /нед.]
,
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Книга ещё не окончена, будут новые главы;
Обновлена: 2 дн. назад
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John Khass БАРРА читать онлайн, без скачивания.
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611
Книга рассказывает историю парня, который понимает, что любил свою бывшую девушку больше всего на свете, но не ценил ее и потерял. Он описывает свои чувства и эмоции, которые он испытывает, скучая по ней и желая вернуть ее обратно. Автор передает читателю глубокие переживания главного героя, который осознает свои ошибки и готов сделать все, чтобы вернуть свою любовь. Книга наполнена эмоциональными моментами и заставляет задуматься о том, как важно ценить тех, кто нас окружает.
[Книга не входит в какую-либо серию]
Книга выставлена в перечисленных ниже жанрах и тэгах. Можно нажать на любой из них, чтобы найти все книги в таком жанре.
Жанры: Антиутопия
, Психология
, Драма
, Биография
, Романтика
, Подростковый роман
, Реализм
, Депрессия
, Исторический любовный роман
, 18+
,
место действия: Россия
,
характер или архетип героев: Избранный
, Везунчик
, Обыкновенный Герой
, Подростки
,
интрига и сюжет: Любовь
,
голосование: Оформлена подписка
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612
История жизни антропоморфного кресла.
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Рассказ, 21 стр.,
1 фрагмент,
[00ч:00м] [00ч:00м /нед.]
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Обновлена: 3 дн. назад
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Читать онлайн Яна Ткачук кресло
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436
Рассказ о космонавте имевшем за претензии на цельный музей и что с под этого получилось за результат. В написании рассказа использованы обороты одесского языка.
Входит в цикл книг 'Дурацкие рассказы', читать все книги серии
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294
Максим пытается жить обычной по меркам общества жизнью, пока в нее не врывается старая подруга детства Кира, переворачивая все вокруг с ног на голову. Сможет ли парень и дальше справляться сам с происходящими вокруг него событиями и кто же такая Арина из его снов?
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Жанр не указан
Рассказ, 40 стр.,
1 фрагмент,
[00ч:06м] [00ч:06м /нед.]
,
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Обновлена: 3 дн. назад
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Лолита Романова Я буду с тобой читать онлайн, без скачивания.
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613
История пограничника, выполнившего свой долг перед Родиной, перед этим встретивший офицера, которого много лет назад спас его отец.
Входит в цикл книг 'Иллюзорная реальность', читать все книги серии
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Читай бесплатно онлайн без регистрации, конечно, можно только ознакомительно. Чтобы читать книги полностью нужно создать личный кабинет, это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Укажите свой email (зачем?) в форме ниже, и письмо с паролем придёт на почту.
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