Читать книги онлайн полностью:

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Подборка книг. Рейтинг лучших книг — май 2023

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№1: Владимир Лосев (Атилла)
Страж порталов
0 за фрагмент
Владимир Лосев (Атилла). Страж порталов
№2: Кира Монро
Жестокая судьба
0 за фрагмент
Кира Монро. Жестокая судьба
№3: Георгий Глурджидзе, ...
АРАХНИД — Паук 2
10 за фрагмент
Георгий Глурджидзе. АРАХНИД — Паук 2
№4: Константин Муравьев
Системщик 2. Перевертыш.
10 за фрагмент
Константин Муравьев. Системщик 2. Перевертыш.
№5: Дмитрий Найденов
Николай Второй. Книга восьмая. Первая мировая 1894 год.
10 за фрагмент
Дмитрий Найденов. Николай Второй. Книга восьмая. Первая мировая 1894 год.
№6: Артем Каменистый
Забытые тени (Альфа-7)
10 за фрагмент
Артем Каменистый. Забытые тени (Альфа-7)
№7: Игорь Гардер
Грузчик 2
10 за фрагмент
Игорь Гардер. Грузчик 2
№8: Константин Макар
Карибский кризис
10 за фрагмент
Константин Макар. Карибский кризис
№9: Ли Сергей, ...
Право на Род
10 за фрагмент
Ли Сергей. Право на Род
№10: Артем Каменистый
Альфа-ноль
10 за фрагмент
Артем Каменистый. Альфа-ноль
№11: Алекс Гор
Контуженный: РОКОШ.
10 за фрагмент
Алекс Гор. Контуженный: РОКОШ.
№12: Эмиль Галли
Омега. Мир голу
0 за фрагмент
Эмиль Галли. Омега. Мир голу
№13: Нина Семенова
Лишние миры
0 за фрагмент
Нина Семенова. Лишние миры
№14: Георгий Глурджидзе, ...
АРАХНИД — Паук 1
10 за фрагмент
Георгий Глурджидзе. АРАХНИД — Паук 1
№15: Гуминский Валерий
Найденыш 11. Князь Гиперборейский
10 за фрагмент
Гуминский Валерий. Найденыш 11. Князь Гиперборейский
№16: Первухин Андрей
Сиротка
10 за фрагмент
Первухин Андрей. Сиротка
№17: Юрий Москаленко (МЮН)
Перекрёсток судьбы. Пустышка. Книга третья
10 за фрагмент
Юрий Москаленко (МЮН). Перекрёсток судьбы. Пустышка. Книга третья
№18: Liiken
"Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания"
0 за фрагмент
Liiken. "Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания"

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Отзывы читателей и рецензии на книги

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Константин Макар - Карибский кризис читать онлайн
Константин Макар - Карибский кризис читать онлайн
Макс Вальтер - Ваня читать онлайн
  Лолита Романова [карма: 101] оставил отзыв
15 час. назад
к главе: Глава 1 Богатырь из книги Макс Вальтер — Ваня
Очень интересное и интригующее начало про нового Русского Богатыря! Повествование простое, легкое, интересное. Заставляет держать в интриге и вызывает желание прочитать дальше
Даня Василенко - Темные сказки по-взрослому читать онлайн
  Алекс Гор [карма: 253] оставил отзыв
18 час. назад
к главе: Сказака о кукле Непонимашке и чарующем демоне Обещаиваюсе из книги Даня Василенко — Темные сказки по-взрослому
Мне понравилось. Очень атмосферно и многообещающе! Затронуты проблемы подростков и нашего общества, на мой взгляд у данной истории и вообще автора есть будущее. Творите, у вас все прекрасно получается. Желаю успехов.
Константин Макар - Карибский кризис читать онлайн
  Константин Макар [карма: 83] оставил отзыв
1 дн. назад
к главе: Главы 1-3 из книги Константин Макар — Карибский кризис
Добрый день! Закончил публикацию романа «Карибский кризис». Абонемент включает в себя десять фрагментов. Это значительно меньше половины романа, остальное, получается, бесплатно. Приятного чтения!

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Рейтинг книг по мнению читателей. Цифровой библиотекарь подбирает книги для голосования (смотреть все номинированные книги). Рекомендуемые и любимые книги поднимаются на сутки в топ-книг.

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Мансуров Андрей читать онлайн Восемнадцатое Царство.
Мансуров Андрей читать онлайн Восемнадцатое Царство.
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606

Восемнадцатое Царство.

Мансуров Андрей
Два подростка из затерянной в тундре деревушки попадают на секретный подземный объект, оказавшийся по соседству. И обнаруживают, что монстров для ведения био-войны создают не только враги, но и наши. И если монстры, генно-модифицированная помесь человека и осы, хоссы, вырвутся на поверхность, человечеству не поздоровится!

Входит в цикл книг 'Произведения в жанре "классического" сайнс-фикшн.', читать все книги серии

Повесть, 582 стр., 1 фрагмент, [00ч:41м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 0.
Книга полностью (читать целиком), новых глав не будет; Обновлена: 4 час. назад
Полностью бесплатная книга
Читать онлайн Мансуров Андрей Восемнадцатое Царство.
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Кира Монро читать онлайн Жестокая судьба
Кира Монро читать онлайн Жестокая судьба
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607

Жестокая судьба

Кира Монро
У Киры Свон была идеальная жизнь, но одна роковая ночь изменила все. Кровь, пот и слезы - вот чего ей стоило продолжать двигаться вперед и строить жизнь для себя и Коди. После многих лет упорного труда кажется, что она наконец-то вернула свою жизнь в нормальное русло. К сожалению, эта идеальная жизнь разбивается на миллион осколков, когда в ее жизнь возвращается Самюэль Брайант. Судьба может быть жестокой сукой.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Роман, 47 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 1.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 9 час. назад
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Мария Волтер читать онлайн История Ничьих
Мария Волтер читать онлайн История Ничьих
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608

История Ничьих

Мария Волтер
до 16 лет
Крис и Шури находят странную установку в своей школе, которая перемещает их в другую галактику. Они знакомятся с миром убийц и брошенными детьми, похожими на них. Крис и Шури меняются и взрослеют, переосмысляют жизнь, открывая новые стороны и возможности друг друга. Школьникам предстоит узнать тайну нового мира, познать себя и друг друга

[Книга не входит в какую-либо серию]

Повесть, 52 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 0.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 11 час. назад
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Нина Семенова читать онлайн Лишние миры
Нина Семенова читать онлайн Лишние миры
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609

Лишние миры

Нина Семенова
Мир существует, потому что находится в балансе, и перестанет существовать, если баланс нарушится. Эта книга о мироустройстве и том, что необходима воля разумных существ, чтобы его поддерживать. Этим и занимаются персонажи книги.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Роман, 71 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 1.
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Нина Семенова Лишние миры читать онлайн, без скачивания.
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Амир Сингер читать онлайн Сборник рассказов "Жизнь". Фрагмент 1.
Амир Сингер читать онлайн Сборник рассказов "Жизнь". Фрагмент 1.
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610

Сборник рассказов "Жизнь". Фрагмент 1.

Амир Сингер
Сборник рассказов "Жизнь" - это 20 рассказов повествующих о различныз сторонах жизни. В этом сборники вы сможете прочесть трагичные, весёлые, грустные, захватывающие и интересные истории из реальной жизни. В каждом из фрагментов вы сможете прочесть 2 расссказа.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 97 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 0.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 1 дн. назад
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Амир Сингер Сборник рассказов "Жизнь". Фрагмент 1. читать онлайн, без скачивания.
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Вячеслав Яковлев читать онлайн Каптер
Вячеслав Яковлев читать онлайн Каптер
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434

Каптер

Вячеслав Яковлев
Произошло это поздней осенью, меня как раз перевели из одного полка в другой в связи с формированием нового полка в Автономный Палаточный Лагерь, где он и располагался. Именно здесь развернулся данный сюжет. Времени прошло уже прилично, поэтому этот рассказ основан на реальной истории с моими авторскими «вкраплениями», и «пробелами» в памяти. Что ты предпримешь, когда тебе предлагают закрыть глаза на непотребные твоему взгляду действа? Будешь противостоять? Подчинишься? Или вывернешься как можешь с наименьшими потерями для себя?

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 22 стр., 1 фрагмент, [00ч:01м] [00ч:01м /нед.], в избранном у 0.
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John Khass читать онлайн БАРРА
John Khass читать онлайн БАРРА
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БАРРА

John Khass
Приквел к "Саге о Форкосиганах" Л. М. Буджолд. Авторских героев нет - события происходят до заселения Барраяра. Хотите узнать, как он был заселён? Откуда взялись форы? Почему так названа столица и из чего был построен императорский дворец? Читайте!

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 132 стр., 1 фрагмент, [00ч:01м] [00ч:01м /нед.], в избранном у 1.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 2 дн. назад
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Liiken читать онлайн "Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания"
Liiken читать онлайн "Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания"
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611

"Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания"

Liiken
Книга рассказывает историю парня, который понимает, что любил свою бывшую девушку больше всего на свете, но не ценил ее и потерял. Он описывает свои чувства и эмоции, которые он испытывает, скучая по ней и желая вернуть ее обратно. Автор передает читателю глубокие переживания главного героя, который осознает свои ошибки и готов сделать все, чтобы вернуть свою любовь. Книга наполнена эмоциональными моментами и заставляет задуматься о том, как важно ценить тех, кто нас окружает.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 44 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 1.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 23 час. назад
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Liiken "Ошибки, которые мы делаем в любви: история самопознания" читать онлайн, без скачивания.
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Яна Ткачук читать онлайн кресло
Яна Ткачук читать онлайн кресло
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612

кресло

Яна Ткачук
История жизни антропоморфного кресла.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 21 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 0.
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Александр Глушко (Фараон) читать онлайн КТО ПОДСТАВИЛ ДИРЕКТОРА ММК Ю.М.СОЛОМКО ИЛИ ПОЗОР КОСМОНАВТА А.И.ЛАВЕЙКОВСКОГО
Александр Глушко (Фараон) читать онлайн КТО ПОДСТАВИЛ ДИРЕКТОРА ММК Ю.М.СОЛОМКО ИЛИ ПОЗОР КОСМОНАВТА А.И.ЛАВЕЙКОВСКОГО
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436

КТО ПОДСТАВИЛ ДИРЕКТОРА ММК Ю.М.СОЛОМКО ИЛИ ПОЗОР КОСМОНАВТА А.И.ЛАВЕЙКОВСКОГО

Александр Глушко (Фараон)
Рассказ о космонавте имевшем за претензии на цельный музей и что с под этого получилось за результат. В написании рассказа использованы обороты одесского языка.

Входит в цикл книг 'Дурацкие рассказы', читать все книги серии

Рассказ, 39 стр., 1 фрагмент, [00ч:01м] [00ч:01м /нед.], в избранном у 0.
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Александр Глушко (Фараон) КТО ПОДСТАВИЛ ДИРЕКТОРА ММК Ю.М.СОЛОМКО ИЛИ ПОЗОР КОСМОНАВТА А.И.ЛАВЕЙКОВСКОГО читать онлайн, без скачивания.
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Лолита Романова читать онлайн Я буду с тобой
Лолита Романова читать онлайн Я буду с тобой
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Я буду с тобой

Лолита Романова
Максим пытается жить обычной по меркам общества жизнью, пока в нее не врывается старая подруга детства Кира, переворачивая все вокруг с ног на голову. Сможет ли парень и дальше справляться сам с происходящими вокруг него событиями и кто же такая Арина из его снов?

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 40 стр., 1 фрагмент, [00ч:06м] [00ч:06м /нед.], в избранном у 0.
Книга ещё не окончена, будут новые главы; Обновлена: 3 дн. назад
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Александр Глушко (Фараон) читать онлайн Он не имеет названия
Александр Глушко (Фараон) читать онлайн Он не имеет названия
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Он не имеет названия

Александр Глушко (Фараон)
История пограничника, выполнившего свой долг перед Родиной, перед этим встретивший офицера, которого много лет назад спас его отец.

Входит в цикл книг 'Иллюзорная реальность', читать все книги серии

Рассказ, 154 стр., 1 фрагмент, [00ч:00м] [00ч:00м /нед.], в избранном у 0.
Книга полностью (читать целиком), новых глав не будет; Обновлена: 3 дн. назад
Абонемента в этой книге нет: все фрагменты (кроме первого) — платные
Читать онлайн Александр Глушко (Фараон) Он не имеет названия
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